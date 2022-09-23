Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜNAlperen ERCAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında, sabah saatlerinde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Alperen ERCAN

2022-09-23 10:40:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.