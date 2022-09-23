Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü

Olcay DÜZGÜNAlperen ERCAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında, sabah saatlerinde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Alperen ERCAN
2022-09-23 10:40:33
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