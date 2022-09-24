Kayseri'de, madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

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Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, krom madeninde çalıştığı sırada yüksekten düşen Sıddık Taysi (42), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tomarza ilçesi Işıklar Mahallesi yakınlarındaki krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde işçi olarak çalışan Sıddık Taysi, iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taysi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Taysi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2022-09-24 00:38:40



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