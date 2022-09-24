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Osmanlı eseri tarihi çeşmeye sprey boyalarla zarar verildi

DHA

Osmanlı eseri tarihi çeşmeye sprey boyalarla zarar verildi


Sevilay AYFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Gülük çeşmesine, kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazılarak zarar verildi. Tarihçi Mehmet Çayırdağ, "Halkımızın bu tür eserlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu tür eserleri korumamız lazım" dedi.
Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki Gülük çeşmesi, Osmanlı Devleti döneminde inşa edildi. Uzun yıllar içme suyu olarak kullanılan çeşme, son dönemde kullanılmayıp demirle kapatıldı. Restorasyon için taşları numaralandırılan çeşme, yıllar geçmesine rağmen onarılmadı. Son dönemde tarihi çeşmeye kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılıp zarar verildi. Tarihi çeşme, kaderine terk edildi.
Çeşmeyle ilgili bilgi veren tarihçi Mehmet Çayırdağ, "Osmanlı döneminde inşa edilen bu çeşme Lale Devri döneminde Kayserili Hacı Halil Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Hacı Halil Efendi'nin Kayseri'de birçok hayır eserleri var. Bu hayır eserleri arasından en çok da çeşmeler yaptırmış. Çeşmelerin çoğunun suyu dağlardan geliyor. Bu çeşmelerden bir tanesi de Gülük Çeşmesi. Çeşmenin çok güzel bir kitabesi var. Çeşmelerin birçoğunun kitabeleri müzede sergileniyor. Hacı Halil Efendi'nin Hasbekitçi Cami ve Çukurlu Camisi'ndeki çeşmeleri hala ayakta. Diğer birkaç çeşmesi maalesef yıkılmış" diye konuştu.
'ESERLERİ KORUMAMIZ LAZIM'
Tarihi eserlerin değerine değinen Çayırdağ, "Halkımızın bu tür eserlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu tür eserleri korumamız lazım. Üzerine yazılar yazarak onlara zarar vermemek lazım. Bu tür hareketler, bilinçsize yapılan hareketlerdir. Yeni neslimizin bu konularda daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Çeşmenin yanında cami ve medrese de var. Caminin mihrabı bilhassa çok meşhur. Çeşme tek başına turizm için yeterli değil. Ancak şu anda restorasyonu devam eden hamam ve diğer mekanlarla birlikte turizme kazandırılabilir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU
2022-09-24 12:13:43

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