Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile berabere kaldı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.Yukatel Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Bitexen Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kulüp tesislerinde oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; Bilal, Campanharo, Uzodimma, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic 11'i ile çıktı. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, Farukcan, Senghor, Görkem, Rahmetullah, Kuwas, Doğan Can, Oğulcan 11'i ile takımını sahaya sürdü.

İKİNCİ YARIDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİLER

Teknik direktörler ikinci yarıda sahadaki 11'leri değiştirdi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın ikinci yarısında da gol olmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karşılaşmadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-09-24 20:41:25



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