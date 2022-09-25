Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2)

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KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Rize'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30), acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi. Develi ilçesi Kılıçkaya Mahallesinde acı haberi alan Özsoy'un yakınları gözyaşı döktü. Evli olan Özsoy, yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Kılıçköy Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)

Olcay DÜZGÜN

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-25 13:27:28



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