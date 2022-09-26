Kaza şehidi uzman çavuş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza şehidi uzman çavuş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Kaza şehidi uzman çavuş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı


Olcay DÜZGÜNNaim GÜLVERENSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)RİZE'nin İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), memleketi Kayseri'de toprağa verildi. 
Kaza, Rize'de İyidere Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil yolda arızalanınca sürücüsü de jandarmadan yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C. (28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Özsoy, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu. 
Evli olan Osman Özsoy'un cenazesi, Rize´de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Şehit Özsoy için Kılıçkaya Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, şehidin annesi Fatma ve eşi Hatice Özsoy ile çok sayıda kişi katıldı. Özsoy'un babası Battal Özsoy'un ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazeye Hatice Özsoy'un, eşinin üniformasıyla katıldığı görüldü. Anne Fatma Özsoy ise "Böyle mi gelecektin Osman'ım? Kuzum Osman'ım, annen sana kurban olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Naim GÜLVEREN-Sevilay AY
2022-09-26 14:02:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Özsoy, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Rize'de trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş ...
Kayseri'de "Güven Timleri" denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayseri'de "Güven Timleri" denetimlerini sürdürüyor
Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi
Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden ...
Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisiklet heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisiklet heyecanı yaşandı
Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi
YEREL HABERLER Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun ...
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Büyükkılıç, İtfaiye Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, İtfaiye Haftası'nı kutladı
Daha konforlu Kocasinan için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Daha konforlu Kocasinan için çalışmalar sürüyor
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman ...
Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti ...
Melikgazi Belediyesi, İklim ve Enerji Eylem Planı oluşturacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi, İklim ve Enerji Eylem Planı ...
Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Kültepe Ziyaretçi Merkezi açılıyor
Tarihi Sultanhanı Kervansarayı konuklarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Tarihi Sultanhanı Kervansarayı konuklarını ağırlıyor
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile berabere kaldı
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlık maçında Giresunspor ile berabere ...
Hayvanseverler ile baba- oğul arasındaki 'köpek besleme' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Hayvanseverler ile baba- oğul arasındaki 'köpek ...
Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı koşuldu
YEREL HABERLER Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti ...
Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan anaokulu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan ...
Kayseri'yi Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden kadın basketbol takımın ismi değişti
YEREL HABERLER Kayseri'yi Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden kadın ...
Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol Kulübünün olağanüstü genel kurulu ...
Osmanlı eseri tarihi çeşmeye sprey boyalarla zarar verildi
YEREL HABERLER Osmanlı eseri tarihi çeşmeye sprey boyalarla zarar ...
Ortaokul öğrencileri üniversite sıralarında bilimsel eğitim alıyor
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri üniversite sıralarında bilimsel ...
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.