Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Bu sezon 16'ncısı düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol´u 84-69´luk skorla mağlup etti.

Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-63´ mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-09-28 20:38:36



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