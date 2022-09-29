Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, saklandıkları evleri kamera sistemi ile donattıkları ve gizlenmek için özel bölmeler yaptıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda farklı illerde aranan 8 örgüt üyesinin Kayseri'de saklandığı belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, saklandıkları evleri kamera sistemi ile donattıkları ve gizlenmek için özel bölmeler yaptıkları tespit edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-29 12:40:19



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