Kayseri Erciyes Cup´ta ikinci gün tamamlandı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.

Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci gününde 2 müsabaka oynandı. İkinci günün ilk maçında Galatasaray, Beşiktaş´ı 80-75´lik sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ´a ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ´a 67-61´lik sonuçla mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-09-29 22:03:10



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