Roma döneminde yol kontrollerinin yapıldığı kale duvarları yok oluyor



Sevilay AY-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Roma döneminde yol kontrollerinin yapıldığı ve 'Taşlıburun' ismi verilen surlar, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yapının birkaç parçasının kaldığını belirten tarihçi Mehmet Çayırdağ, "Oradaki surların yüzde 90'ı yok olmuş ya da sadece temelleri kalmış. Bu yapıların ayağa kaldırılması hemen hemen mümkün değil. Kalan mevcut yapıyı korursak, o bile kardır bizim için" dedi.

Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesinde bulunan ve 'Taşlıburun' ismi verilen surlar, Roma döneminin ilk yıllarında İmparator 3'üncü Gordianus döneminde inşa edildi. Tarihi yapı o dönemde yol kontrollerini gözetlemek için kullanıldı. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi yapı, sonraki dönemlerde kaderine terk edildi, yok olmaya başladı. Büyük bölümü yıkılan Roma eseri yapının bazı bölgelerinde surlar kaldı..

Yapıyla ilgili açıklama yapan eski Vakıflar Bölge Müdürü ve Erciyes Üniversitesi'nde Tarih okutmanı Mehmet Çayırdağ, "Kayseri, iki yerleşim yerinde hayatını geçirmiştir. Birincisi, Eskişehir dediğimiz o tarihi surun arkasındaki tepelerde Kapadokya dönemini geçiriyor. İkincisi de şehrin meydanında yer alıyor. Burada şehri çevreleyen birçok kalıntılar var. Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen surlar var. Bunlar Roma dönemine ait surlardır. Milattan sonra 243 yılında 3'üncü Gordianus bu surları yaptırmış. Daha sonra Bizanslılar, Selçuklular ve beylikler döneminde de kullanılmıştır. Bu çok eski bir sur. Bu sur, Beştepeler mesire alanının doğusundaki tepelerden dolaşıyor, gecekondu önleme merkezi içinden geçerek Taşlıburun'daki kalıntılara ulaşıyor. Surun bu taraftaki kalıntıları hemen hemen silinmek üzere, temelleri gözüküyor. Bu Taşlıburun'daki kalıntılar ayakta kalmış" diye konuştu.

'BU SUR BİZANS DÖNEMİNDE KONTROL GÖREVİ YAPMIŞ'

Tarihi yapının önemine değinen Çayırdağ, "Bu sur şehre gelen ana yollardan birinin üzerindedir. AdanaKonya yolundan, İncesu tarafından çıkıp şimdi ki Hörmetçi Çiftliği ve Karpuzatan'dan geçerek gelen tarihi bir yol var. O yol üzerinde Roma ve Bizans kale kalıntısı var. Şehre girerken de bu Taşlıburun hisarı var. Bunun ikisi şehre giren ve çıkanları kontrol etmektedir. Bu sur aynı zamanda Bizans döneminde kontrol görevini yapmış. Milattan sonra 3'üncü, 4'üncü yüzyılların tarihlerini bilecek kadar eski bir yapıdır" dedi.

'SURLAR YOK EDİLMİŞ'

Tarihi yapının kötü durumda olduğunu belirten Çayırdağ, "Oradaki surların yüzde 90'ı yok olmuş, ya da sadece temelleri kalmış. Bu yapıların ayağa kaldırılması hemen hemen mümkün değil. Kalan mevcut yapıyı korursak o bile kardır bizim için. Şehir içindeki surların da yaklaşık 3'te 1'i ayakta. Şehir imara başlayınca ve özellikle belediyeler eliyle şehir içindeki surlar da yok edilmiş. Oradaki kalıntı şans eseri kalmış. Büyükşehir mezarlığı içerisinde korunabilir. Surun hemen yanında bir çalışma yapılarak, surun devamı ortaya çıkarılabilir. Oradaki kalıntı için böyle bir restorasyon çalışması yapılabilir" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU

2022-09-30 12:02:21



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