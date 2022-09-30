25 yıl hapisle aranan kadın, evin çatısında yakalandı

Alperen ERCAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. (40) isimli kadın, saklandığı evin çatısında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada E.S., evin çatısına saklanırken bulundu. Çatıdan indirilerek gözaltına alınan E.S, emniyette işlemleri tamamladıktan sonra cezaevine götürüldü. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Alperen ERCAN
2022-09-30 12:42:25
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