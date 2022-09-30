Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki gün önce polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 270 polisin katıldığı, 35 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 54 parça halinde paketlenmiş 73,25 gram metamfetamin, 187,47 gram esrar, 55 gram eroin, 1 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Operasyonda 43 kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerden 30´u, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10´u tutuklandı, 3´ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2022-09-30 17:16:00
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