Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özge ARIK/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, nakliye işi yapan 7 kişiyi beyaz eşya alma yöntemiyle dolandıran T.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de yaşayan T.A., beyaz eşya alacağı bahanesiyle anlaştığı nakliyecileri alışveriş merkezlerinin önüne çağırdı. İş yerine giren T.A., bir süre sonra tekrar dışarı çıkıp, parasının eksik olduğunu, eve gittiğinde vereceğini belirterek, nakliyecilerden borç para istedi. T.A., nakliyecilerden para aldıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Nakliyecilerin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 7 nakliyeciyi dolandırdığı belirlenen T.A., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge ARIK

2022-09-30 19:14:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.