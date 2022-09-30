Trabzonspor, Kayseri'ye geldi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo mavili takım, karşılaşma için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Trabzon temsilcisini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarla teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek hediye etti. Bordo mavili takım, dinlenmek için konaklayacakları otele gitti. İki takım arasındaki mücadele yarın saat 17.00'de oynanacak. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-09-30 19:21:10
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