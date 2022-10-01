16´ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde bu sene 16´ncısı yapılan, Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi.

Kayseri Erciyes Cup'ın üçüncü gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın son günü ilk maçında Galatasaray, Bursa Uludağ Basketbol´u 97-75´lik skorla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş´a 101-75´lik skorla mağlup oldu.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-01 18:25:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.