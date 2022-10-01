Kayserispor - Trabzonspor: 1-2



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)-

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt - Onur Bulut, Kolevetsisos, Hosseini, Carole, Campanharo, Mensah (Dk. 87 Bertolacci), Ramazan Civelek (Dk. 69 Gökhan Sazdağı), Cardoso (Dk. 87 Emrah Başsan), Thiam, Gavranovic (Dk. 68 İlhan Parlak)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Larsen, Bartra, Vitor Hugo (Dk. 64 Yusuf Yazıcı), Eren Elmalı, Siopis (Dk. 64 Denswil), Hamsik (Dk. 73 Umut Bozok), Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bardhi), Bakasetas (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Trezeguet, Gomez

GOLLER: Dk. 24 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 78 (P) Bakasetas, Dk. 83 Umut Bozok (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor), Trezeguet, Bartra, Eren Elmalı (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

7'nci dakikada Trabzonspor, Maxi Gomez ile gole yaklaştı. Uruguaylı oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazit çıkardı.

24'üncü dakikada Trabzonspor, kendi sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında topu Mame Thiam kesti. Thiam'ın pasında topla buluşan Mario Gavranovic, yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

29'uncu dakikada Maxi Gomez'in indirdiği topta Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, auta gitti.

42'nci dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Abdülkadir Ömür kafayla içeri çevirirken altı pas üzerinden Maxi Gomez'in kafa vuruşu yine kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

75'inci dakikada Onur Bulut ceza alanı içinde Trezeguet'e dirseğiyle müdahalede bulundu, maçın hakemi VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

78'inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas topu ağlara yolladı: 1-1.

83'üncü dakikada Carole çıkarken topu kaptırdı, araya giren Gomez aldı, ceza alanı sağ çaprazındaki Umut Bozok'u gördü, Umut kaleye çektiği şutu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2022-10-01 19:15:12



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