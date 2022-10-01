Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

DHA

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler


İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor´a 2-1´lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Penaltı sonrası maçın seyrinin değiştiğini belirten Gözbaşı, "Zorlama bir penaltı ile maçın seyri değişti. 3-4 senedir Trabzonspor maçına verilmeyen bir ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde hakem kendini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Ama bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" diye konuştu.
ASBAŞKAN ALİ ÇAMLI: KAYSERİSPOR´UN HAKKI GASP EDİLMİŞTİR
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise "Kayserispor büyük bir özveri ile buraya geliyor ama maalesef yanlış bir düdük çalındı. Bence penaltıdan önce faul vardı ama hakem direkt penaltı çaldı. Galatasaray maçında yanlış sarı karta nasıl cezalar veriliyorsa bugün de bu maçın hakemleri değerlendirilmeli. Bir hakem 4 sene sonra Trabzonspor maçına veriliyorsa ve bu bizim maçımız ise onu da TFF kendi değerlendirecek. Ben Ümit Öztürk´ün asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama baskı altında kaldığını hepimiz gördük. Bugün bu kadar güzel oyun oynayan Kayserspor´un hakkı gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Berna Gözbaşı´nın konuşması,
Ali Çamlı´nın Konuşması,
Onur Gözbaşı´nın konuşması
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-10-01 20:22:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayserispor - Trabzonspor: 1-2
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor: 1-2
Kayserispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
16´ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi
YEREL HABERLER 16´ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayserispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Avukatı bıçaklayan sanığa 4 suçtan 14 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Avukatı bıçaklayan sanığa 4 suçtan 14 yıla kadar ...
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, kentin ağustosta 312 milyon 913 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi:
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci, kentin ağustosta 312 ...
Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kayseri'de "Sporda Vefa Gecesi" düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de "Sporda Vefa Gecesi" düzenlendi
Kayseri'de anlaştığı nakliyecileri dolandıran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de anlaştığı nakliyecileri dolandıran zanlı ...
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran ...
Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 10'u tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı