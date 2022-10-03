Bakan Özer, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın annesinin cenazesine katıldı

Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Yılmaz'ın (83) cenazesine katıldı. Kılınan namazın ardından Fatma Yılmaz, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz, yaşadığı Develi'de hayatını kaybetti. Fatma Yılmaz'ın cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Bakan Yardımcısı Yılmaz ise taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Fatma Yılmaz'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2022-10-03 15:02:56
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