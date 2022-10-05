Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, arkadaşı yakalandı

Naim GÜLVERENAlperen ERCAN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mükremin G., aracı yol kenarına park edip kaçtı; arkadaşı Emrah S. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis, Mükremin G.'nin kullandığı 42 FNG 17 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ise hızını artırıp kaçtı. 15 dakika kaçan sürücü, ardından aracı Yeniköy Mahallesi Aygördü Sokak'ta terk edip ayrıldı. Sürücünün yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Emrah S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mükremin G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Alperen ERCAN
2022-10-05 14:17:36
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