Develi Belediye Spor - Ziraat Bankkart: 3-0

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-SALON: Develi Şehit Murat Kocatürk

HAKEMLER: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Furkan Gök, İan İereshchenko, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Ahmet Samet, Alperay Demirciler (L) (Caner Pekşen, Branimir, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)

ZİRAAT BANKKART: Wouter Ter, Bennie Tuinstra, Faik Samet, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Berkay Bayraktar (L) (Halil İbrahim Yücel, Ediz Kaan, Burakhan Tosun, Hacı Şahin, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın, Murat Tokgöz)

SETLER: 25-22, 25-22, 25-16

SÜRE: 104 dakika (33, 37, 34)AXA Sigorta Efeler Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Develi Belediye Spor sahasında Ziraat Bankkart´ı 3-0 mağlup etti. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-22 ve 25-16 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-05 19:24:17



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