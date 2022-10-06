Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi trafikte takip etmeye başladı. Otomobiliyle seyir halinde olan Eray Ç., kardeşi Erkut Ç.'nin kullandığı 38 AAK 300 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Eray Ç. olay yerinden kaçarken, kurşunun isabet ettiği Erkut Ç., direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle Vedat Çelik'in kullandığı 38 BT 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağabeyi tarafından tabancayla vurulan Erkut Ç. ile kazada yaralanan Vedat Çelik'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kardeşini tabancayla yaralayan ve kazaya neden olan Eray Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-06 01:44:46



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