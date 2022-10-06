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Baba-oğul cinayetinde verilen ceza ile beraat kararlarına itiraz

DHA

Baba-oğul cinayetinde verilen ceza ile beraat kararlarına itiraz


Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ´de husumetli oldukları Yunus Emre Akbıyık (20) ile soyadını değiştiren babası İbrahim Başkurt´u öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığa verilen 37,5'ar yıl hapis cezası ile 6 sanığa verilen beraat kararlarına iki tarafın avukatları da itiraz etti. Şikayetçi avukatları itiraz dilekçelerinde sanıkların cezalarını az bulup, beraat edenlere ise ceza verilmesi gerektiğini belirtti, sanık avutları da cezayı fazla bularak itirazda bulundu.  
Olay, geçen yıl 27 Mayıs´ta, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta meydana geldi. Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler, para meselesinden husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Akbıyık'ı arayarak, Fesih D.´nin yaşadığı müstakil evin önüne çağırdı. Burada baba-oğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşlerin bulunduğu alandan tabancayla İbrahim Başkurt ile oğlu Yunus Emre Akbıyık'a ateş edildi. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Başkurt ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkurt da 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
3 KARDEŞ TUTUKLANDI
Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Fesih D., Erol D. ve Aydın D. kardeşler ile onlara yardım ettiği iddia edilen Aydın D., Hacı Levent D., Habip D., ve Uğur D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3 kardeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Tutuksuz sanıklardan Uğur D.'nin önceki celse tutuklanması ile davadaki tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu 3 kardeş hakkında, `kasten adam öldürme´ suçundan 2´şer kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan ceza istendi.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Davanın geçen haftalarda görülen karar duruşmasında tutuklu Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler ile davanın önceki celselerinde tutuklanan Uğur D., hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan 3'ü ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Antalya Adliyesi'nden duruşmaya katıldı. Duruşmada, ölen baba ve oğlunun yakınları ile avukatları Bekir Kumaş ve Ezgi Deniz Önal Buz da hazır bulundu. 
Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Şikayetçi taraf ise adalete güvendiklerini ve tüm sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, Fesih D., Erol D. ve Aydın D. ile Uğur D.'yi Yunus Emre Akbıyak'a karşı eylemlerinden dolayı 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik eylemden dolayı ise aynı suçtan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 37,5'ar yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamlarına karar verdi. Heyet, tutuksuz 6 sanığın ise beraatlarını kararlaştırdı.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Ölen tarafın yakınları avukatları aracılığı ile karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Şikayetçi taraf avukatları Bekir Kumaş ile Ezgi Deniz Önal Buz tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, sanıklara verilen cezaların az bulunduğu, beraat edenlerin ise ceza almaları gerektiği kaydedildi. Sanık avukatlarının da cezayı fazla bularak itirazda bulunduğu öğrenildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-10-06 12:43:12

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