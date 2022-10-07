23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.G. (55) adlı kadın, saklandığı adreste polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari Ş.G. adlı kadının, Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.G.'yi yakaladı. Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-07 10:44:49



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