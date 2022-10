AK Parti'li Özhaseki: Olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma' dedim

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçen ay turizm toplantısında gelen eleştiri sonrası yanındaki Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a "Bir şey deme" dedi. Büyükkılıç da Özhaseki'ye "He de geç gitsin" karşılığını verdi. Bu konuşmanın sosyal medyada eleştirilmesi üzerine açıklama yapan Özhaseki, "Onlar sağ olsun, beni dinleyerek cevap vermedi. Sonrasında Memduh bey 'He de geç gitsin' gibi bir laf söyledi. Bunu alıp da ortalara düşmenin bir manası yok. Orada ben olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma, eleştiriye cevap verme' dedim. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 ay önce Kayseri'de düzenlenen turizm toplantısına katıldı. Özhaseki ve Büyükkılıç, turizmcilerin sorunlarını dinledi. Toplantı sırasında gelen eleştiri üzerine Özhaseki, yanında bulunan Büyükkılıç'a "Bir şey deme" dedi. Büyükkılıç ise Özhaseki'ye "He de geç gitsin" karşılığını verdi. Konunun sosyal medyada eleştirilmesi üzerine açıklama yapan Mehmet Özhaseki, "Arkadaşımızın birisi, bana göre biraz aşırıya kaçan bir eleştiri yaptı. Memduh bey de cevap vermek istedi. Ben tutarak 'Bir şey söyleme' dedim. Yani eleştiriye ille de cevap vermek gerekmiyor. İnsanların eleştiri hakkı da var. Onlar sağ olsun, beni dinleyerek cevap vermedi. Sonrasında Memduh bey 'He de geç gitsin' gibi bir laf söyledi. Bunu alıp da ortalara düşmenin bir manası yok. Orada ben olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma, eleştiriye cevap verme' dedim. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım. Nihayetinde eleştiride çok haklı değil ama birisi bir şey söylemiş, saygıyla karşılamak lazım. Çünkü orada 10-20 tane hayırlı katkıda bulunacak fikir söylendi, 10-20 tane de eleştiri geldi. O eleştirilerin hepsine cevap vermek gerekiyor mu? Hayır. O yüzden ben başkanımıza cevap vermemesini rica ettim" diye konuştu.

"Zaten görüntülere yansıyan da o" diyen Mehmet Özhaseki, "Memduh bey de sadece orada 'He de geç gitsin' gibi bir şey söyledi. Bunu alıp da abartmanın ne anlamı var, bilmiyorum. Benim orada hoşuma gitmeyen tek şey var, ayağımı uzatmış olmam. Bunu net söylüyorum. Diz kapaklarımda sıkıntı var. İlaçlar alıyorum, iğneler vurduruyorum. Uzun zamanda sancı oluyor. Ayağımı uzatıyor gibi bir toplantıda bulunmak, beni çok rahatsız etti. İnsanların yanında otururken ayak ayak üstüne atmış ve ayağını uzatmış biri değilim. İftiralar ediyorlar. 'Şerefliyseniz ispatlayın' diyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. 'Namusluysanız arkasında durun' diyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi böyle bir şeyi yamayarak ortaya atmanın herhalde o arkadaşlara yakışır bir tarafı var ama ortamda karşılığı yok" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-07 17:45:15



