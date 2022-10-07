Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kardeşine para gönderme bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin (21) cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girip 85 bin TL kredi çekerek, parayı kendi hesabına aktaran D.T. (23), gözaltına alındı.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, D.T., kardeşine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'ye ait cep telefonunu istedi. İ.E.'nin mobil bankacılık uygulamasına giren D.T., 85 bin TL kredi çekip, parayı kendi hesabına gönderdi. İ.E.'nin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli D.T., belirlenen adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-07 21:11:07



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