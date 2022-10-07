Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3)



ÇİFTÇİDEN BAKAN KİRİŞCİ'YE TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Kayseri'nin Kocasinan ilçesine ziyareti sırasında bir vatandaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayesinde hızlı bir şekilde işlerini çözebildiğini belirterek, "Yapılan en güzel şey ÇKS'nin 3 dakikada yapılması. Ben azayı arıyorum bulamıyorum. Muhtarı bulamıyorum. İş ve güç kaybım oluyor. En güzeli, 3 dakika içerisinde ÇKS'yi yapmam. Buğday fiyatları olağanüstü. En güzel şey, 12 bin 500 TL´ye Tarım Krediden tohumumu aldım. 2 bin 180 TL de bunun desteği var. Ben bu desteği de alacağım. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri ANKARA, (DHA)

2022-10-07 21:44:11



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