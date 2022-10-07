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Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (4)

DHA

Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (4)


'450 DOLARLARI GÖREN BUĞDAYIN TONU 330 DOLARLARA GERİLEMİŞ OLDU'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kayseri'de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Kirişci, toplantıda tahıl sevkiyatında sıkıntı ve tedarik zincirindeki bozulmanın Rusya-Ukrayna savaşıyla en üst noktaya çıktığını söyledi. Kirişci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerinde ve doğru siyasetle, tahıl krizinin önemli bir kısmı atlatıldı. Tahıl koridorundan dün itibarıyla 271 gemi geçti. 6,2 milyon tonluk bir hububat bu koridor vasıtasıyla ülke dışına çıkarılmış durumda. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. 'Tahıl koridorunun bize ne faydası oldu?' Şöyle bir faydası oldu. Hemen basit bir rakam söyleyeyim. 27 tane geminin bizim boğazlarımızdan geçmesinin elbette bize transit taşımacılıkla ilgili bir katkısı olmuştur. Ama savaşın başında 440 dolarları, 450 dolarları gören buğdayın tonu şimdi 330 dolarlara gerilemiş oldu. Yani buradan yüzde 25'lik kazancımız oldu" diye konuştu.
'BUGÜN İTİBARİYLE ÇKS'YE 129 BİN 310 BAŞVURU VAR'
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt işleminin önemini anlatan Kirişci, "Biz bu işe adım atana kadar 6 bin 804 işlem e-devlet üzerinden yürüyordu. 911 kurum da bu hizmeti veriyordu. Biz 912'nci kurum olduk. 6 bin 804'ten sonra da 5, 6, 7, 8, 9 diye. Biz de o 5 adımı e-devlet üzerinden 1 Ekim itibarıyla gerçekleştirmeye başladık. Bir rakam olarak vermek isterim. Bugün saat 17.00 itibarıyla ÇKS'ye 129 bin 310 başvuru var ve 167 bin 669 belge indirilmiş durumda. Bunların her biri için, her işlem için eğer 10 liralık bir harcama olduğunu düşünseniz 1 milyon 676 bin lira. Eğer 100 liralık harcamaya mal olmuşsa, mesafesi uzaksa onun da 16 milyon 766 bin lira gibi bir külfetinin olacağını, olduğunu görmemiz gerekiyor. Çevreci mi? Evet çevreci. İnsana değer veren bir uygulama mı? Evet. Basit mi? Basit. Dolayısıyla kimseyi yerinden etmeden bu uygulamayı hayata geçirmenin açıkçası mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
'MAZOT GÜBRE DESTEĞİNİ 121 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'
Çiftçi destekleriyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
"2021 yılı mahsulüne ait biz mazot ve gübre desteklerini son dönemde biraz daha hızlandırdık, biraz daha öne çektik. Buna rağmen desteklerin mart ayının sonunu bulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Biz bunu veriyorduk ama martı buluyor. Martın sonunu da görüyordu. Şimdi bu yeni uygulamayla mazot ve gübre desteklerimizi 6 ay öne çekip üreticilerimize Ziraat Bankası'nın vereceği bir kart üzerine ayni olarak, nakdi olarak değil, ayni olarak kullanabileceğiniz bir meblağı bu karta yükleyeceğiz ve siz sadece o kartla mazot ve gübre alacaksınız. Bir uygulamamız bu, bir diğer uygulamamız halihazırda bu yüzde 83-84 enflasyon olan bir ülkede biz sıfır faizli üreticilerimize kredi kullandırıyoruz. Bu kredinin limiti 100 bin lira. Bu 100 bin liralık limiti 200 bin liraya çıkarıyoruz. Daha önce o 100 bin lirayla ilgili bunu ayni nakdi kullanacaksın diye bir zorunluluk yoktu. Ama şimdi onun da limitini de artırdıktan,200 yüz bin liraya çıktıktan sonra onun da 100 bin liralık kısmını yine karta yükleyeceğiz. Onun da yine ayni olarak kullanılmasını sağlamış olacağız. Bu da yetmedi. Üreticilerimize daha önce 22 lira mazot desteği veriyorduk. Malumunuz, hububatta dekar başına 20 lira da gübre desteği veriyorduk. Yani ikisini topladığınızda bunlar 42 liraya tekabül ediyordu. Şimdi mazotu 75 liraya, gübreyi de 46 liraya çıkarıp toplam dekar başına mazot gübre desteğini de 121 liraya yükseltiyoruz ve üç kat arttırmış oluyoruz. Bu da yine hani hep şikayetçi olduğumuz konu var ya işte mazot fiyatı üç kat arttı. Veya desteklemeler geç ödeniyor. Veyahut da bize nakdi değil, ayni yardımda bulunun. Bütün bunların hepsi bu şekilde gerçekleşmiş olacak."
Ekilmeyen alanların ekimini teşvik etmek adına tohumluk verildiğini de belirten Kirişci, "Bu tohumluğun da yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok çok önemli. Mesela hanım buralı olduğu için annesi babası artık buralara gelmiyor. Teyzeleri, dayıları, neyse onlar varisler bölünmüş. Boş duran tarlalar vardı. Kimseye de ektirmiyorlar veya ekilenden dikilenden kendilerinin haberi olmuyor. Biz inşallah meclisimize yine sunacağımız, bir diğer düzenleme şayet 2 yıl bir tarlada bir üretim alanında üretim yapılmamışsa biz kamu olarak diyeceğiz ki 'Belli önceliklerimiz var. Bu önceliklere göre üretecek insanlara vereceğiz. Onlar üretecek. Onlardan alacağımız kira bedelini de sizin hesabınıza yatıracağız' diyeceğiz" şeklinde konuştu. (DHA)Naim GÜLVERENİlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVERENİlyas KAPLAN
2022-10-07 23:07:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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