Kayseri Barosu Genel Kurulu'nda kadın avukatlardan 'saç kesme' eylemi

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Barosu'nun seçimli genel kurulunda söz alan avukat Eylem Sarıoğlu'nun önderliğindeki bir grup kadın avukat, baroda kadın temsilinin yeterli olmaması ve İran'da öldürülen Mahsa Amini'ye dikkat çekmek için saçlarını keserek protesto yaptı. Eyleme, baro üyesi erkek avukatlar da alkışlarla destek verdi.

Kayseri Barosu genel kurul toplantısı Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Köse ile yönetim kurulu üyeleri Oğuz Erinç ve Mehmet Özer'in aday olduğu Baro Başkanlık seçimleri öncesi yapılan genel kurulda söz alan kadın avukatlardan Eylem Sarıoğlu, baro yönetim kurulu listelerinde kadınlara yeterince yer verilmemesi ve kadın bir başkan aday olmamasına tepki gösterdi. Türkiye genelindeki kadın avukat sayısı hakkında bilgiler veren avukat Sarıoğlu, "Şu an 161 bin 15 avukat var. Bunların 74 bin 483'ü kadın. Yani yüzde 46.3'ünü kadınlar oluşturuyor. Fakat, 81 baronun sadece 9 başkanı kadın. Şu an 3 liste var. Bu 3 adayın 3'ü de erkek. TBB delege sayısı 348. Bunlardan sadece 55'i kadın. Hukukun üstünlüğü ve eşitlik kavramlarına en çok sahip çıkması gereken barolarımızın ve Barolar Birliğimizin durumu maalesef durumu içler acısı. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonra Kayseri Barosu'nda da kadın başkan olması gerekiyor. Bugün ilk defa bir kadın divan başkanı var ama hala kadın temsiliyeti çok az durumda. Buradan İran'a selam göndererek bir eylem yapmak ve eylemime tüm kadınları destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Avukat Eylem Sarıoğlu, konuşmasının ardından saçlarını keserek, Kayseri Barosu'nu ve kadına yönelik ayrımcı tutum ile dünyada kadına yönelik şiddeti protesto etti. Sarıoğlu'na diğer adayların yönetim kurulu aday adayı listesinde olan çok sayıda kadın da destek vererek, saçlarını kesti. Salonda bulunan erkek avukatlar ise söz konusu 'saç kesme' eylemini alkışlayarak destekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

