Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 71 - 69

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ali şakacı, Doğu Berk İnnal, Almila Kocabaş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 18, Sevgi 2, Zeynep, Burcu 10, Mısra 4, Şuğranur 7, Kalu 20, Saraukaite 10
BEŞİKTAŞ: Evans 28, Yağmur Kübra 2, Meltem 7, İrem Naz 8, Kübra İmren, Elif 6, Draskicevic, İnci 5, Reimer 13
1'İNCİ PERİYOT: 19 20
DEVRE: 37 34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 51Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Beşiktaş´ı 71-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Beşiktaş'taan Evans oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-10-09 17:26:24
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