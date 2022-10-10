30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

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Sevilay AYÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülen D.G., gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada D.G.'nin Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi. D.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülürken, gözyaşı döktü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge ARIK

2022-10-10 20:17:08



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