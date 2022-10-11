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Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

DHA

Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi


KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi.   
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı. Araç jandarma ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada İbranice yazılı Tevrat ve kitabı koruma kabı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN
2022-10-11 11:01:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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