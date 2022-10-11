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Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık (3)

DHA

Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık (3)


'YIL SONU HEDEFİMİZ 1 MİLYON ÇIRAK VE KALFA'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erciyes Kültür Merkezi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim değerlendirme programına katıldı. Okullaşma oranına değinen Özer, "İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.63 yani yüzde 100. Orta okuldaki okullaşma oranı yüzde 99.44. Lisedeki okullaşma oranı yüzde 95.06. Okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 94. 2000'li yıllarda bu rakamların hiçbiri yoktu. İlk kez Türkiye son 20 yılda OECD'deki ülkelerin okullaşma oranlarına erişti. Yıllardan beri bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili kampanyalar yapıldı. Hatta 'muhafazakar kesim kız çocuklarını okula göndermiyor' diye töhmet altında bırakıldı. Siz bir taraftan okul yapmayacaksınız, bir taraftan başörtüsü yasağı uygulayacaksınız, bir taraftan da 'kız çocukları neden okullaşamıyor' diye şikayet edeceksiniz. Son 20 yılda bu okullaşma oranlarının artmasıyla ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti. Türkiye'de son 20 yılda kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili hiçbir sorun kalmadı" diye konuştu.
'OKUL YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİK'
2022-2023 eğitim öğretim yılına güzel başladıklarını belirten Özer, "17 Haziran'da eğitim öğretimi kapattıktan sonra İstanbul'da 4 binin üzerinde okul yöneticimizle bir araya geldik. Hem dertleşerek bir yıllık eğitim politikalarını karşılıklı konuşabilme imkanımız oldu. Aynı zamanda dedik ki 2023 yılı, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı. Bu 100'üncü yıla çok güzel bir başlangıç yapalım. Tüm okullarımızı güçlü bir şekille yeni eğitim öğretim yılına hazırlayalım ve İstanbul'da başlatmış olduğumuz o hazırlık süreçlerini, gittiğimiz tüm illerde devam ettirdik. Birincisi, son 19 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için her yıl dağıtılan ücretsiz kitapları, niteliğini daha fazla artırarak tüm öğrencilerimize eğitim öğretim yılının başında hazır hale getirdik" ifadelerini kullandı.
'BU SENEKİ BÜTÇEMİZ 300 MİLYAR TL'DİR'
Okulların temizliği için 60 bin temizlik personelinin görevlendirildiğini söyleyen Özer, "En önemlisi; ilk kez okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm okullarımıza bütçe gönderdik. Bütçe göndermediğimiz tek bir okul kalmadı. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bütçeyi tüm okullarımıza gönderdik. Son 20 yılda yapılan devasa yatırımlarla Milli Eğitim Bakanlığının okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz kalabilmesi mümkün değildi. Bu seneki bütçemiz 300 milyar TL'dir. Yükseköğretimle birlikte bütçemiz, diğer bakanlıklar arasındaki en büyük bütçe. Gördük ki bütçenin küçük bir kısmı, okullarımız tarafından kullanıldı ve şu anda 1 milyar 600 milyon lira hala okullarımızda okul yöneticilerimizin kullanmasını bekliyor. İşte gelinen nokta bu" dedi.
'ÇIRAK VE KALFA SAYISI 857 BİNE ULAŞTI'
Mesleki eğitim konusuna da değinen Özer, "AR-GE merkezlerinin üretim kapasitesi arttı. Akademik olarak başarılı öğrenciler orayı tercih etmeye başladı. Mesleki eğitim merkezi; çıraklık, kalfalık ve ustalığın olduğu konvansiyonel, geleneksel bizdeki ahilik kültürünün olduğu eğitim sistemi." diye konuştu. Özer, mesleki eğitim merkezlerinin Almanya'daki dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı olduğunu söyleyerek, "Çünkü iki ortam kullanılıyor: Biri okul, biri iş yeri. Haftada bir gün okula gidiyor öğrenci, geriye kalan tüm günlerde işletmede beceri eğitimi alıyor. Bizim 2021'de yaptığımız kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de, mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 159 bin. Bu sayı bugün itibarıyla 857 bine ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, yıl sonu hedefimiz 1 milyon çırak ve kalfa."
'BAŞVURAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 99'U EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI'
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda uzman öğretmen adaylarının 180, başöğretmen adaylarının 240 saat olarak aldığı eğitimin değerlendirileceğini belirten Özer, "Yeni bir unvan ihdas edilmiyor, bunlar 2004'ten itibaren var. Gelinen noktada, şartlarını sağlayan öğretmenlerimizin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurdu, toplam 614 bin öğretmen. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerimizin yüzde 96'sı da sınava başvurdu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz sizlerin çok daha güçlü olması. Tüm bu süreçlere verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)Naim GÜLVEREN-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVERENSevilay AY
2022-10-11 21:00:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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