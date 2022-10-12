1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı

DHA

1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı


Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirerek 3'üncü kişilere sattıkları belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcıların sosyal medya verilerini ele geçirip, 3'üncü kişilere sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 15 kişinin, ülke genelinde yaşayan 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, başka kişilere sattıkları belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-10-12 11:01:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de sosyal medya verilerini sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de sosyal medya verilerini sattıkları ...
Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç paraşütüyle uçtu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç ...
Kayseri'de 100 yataklı öğrenci pansiyonu, anaokulu ve ortaokul açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 yataklı öğrenci pansiyonu, anaokulu ve ...
Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma ...
Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararlar kabul edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye ...
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
YEREL HABERLER Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme ...
KTO Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı
(Görüntülü) Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan ...
Mensah: Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız
YEREL HABERLER Mensah: Galatasaray maçını kazanırsak puan ...
(Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER, YENİ EĞİTİM ÖGRETIM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞTU - (TAMAMI FTP'DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER, YENİ ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de konuştu:
(Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ORTAOKULU AÇILIŞINA KATILDI -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ...
(Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ORTAOKULU AÇILIŞINA KATILDI -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
(Görüntülü) BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 94&#039;E ÇIKARDIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ ...
Kayseri'de 10 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 10 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi ...
Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma ...
Kayseri emniyetinin eylül ayı asayiş faaliyetleri
YEREL HABERLER Kayseri emniyetinin eylül ayı asayiş faaliyetleri
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri İl Eğitim ...
Kayseri'de üretilen milyonlarca alabalık yumurtası 30 kente gönderiliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de üretilen milyonlarca alabalık yumurtası 30 ...
Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını açıyor
Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.