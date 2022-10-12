Kayseri'de bıçaklı 'kız' kavgası: 1 yaralı

Naim GÜLVERENSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, mesleki eğitim merkezi öğrencisi Batuhan K. (20), kız meselesinden kavga ettiği Mikail Ç.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nin önünde meydana geldi. Aynı merkezde öğrenim gören Batuhan K. ile Mikail Ç., kız meselesinden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Batuhan K., cebinden çıkardığı bıçakla Mikail Ç.'yi bacağından yaraladı. İdarecilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Mikail Ç.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Batuhan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Sevilay AY
2022-10-12 15:22:33
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