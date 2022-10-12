Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Naim GÜLVERENFurkan KAVUKLU, (DHA)KAYSERİ'de, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ahmet Emre Burgu, ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Ahmet Emre Burgu, yaya olarak evine gittiği sırada, kimliği henüz belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Burgu´yu Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVERENFurkan KAVUKLU
2022-10-12 18:17:56
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