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MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı

DHA

MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı


Naim GÜLVERENSevilay AY/KAYSERİ,(DHA)MAKİNA Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi'nde terörle mücadeleye değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bu mücadelede çok ağır bedeller ödedik. Bu bedelleri ödemişken verilen mücadelede  ne yazık ki Türkiye kendisiyle sözde müttefik olan ülkelerin zaman zaman ambargolarıyla da karşı karşıya kaldı" dedi.
Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Müdürü Tümgeneral Hüseyin Duman, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, katılımcı firmalar ve davetliler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Türkiye'nin savunma sanayinde 170'in üzerinde ülkeye ihracat yaptığı bir dönem içindeyiz. Dışa bağımlılığın azaltılması için yerlileştirme faaliyetlerinin önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Biz de bu anlamda sektörün önde gelen üreticilerini bir araya getirmek istedik" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, savunmanın insanlığın temel ihtiyaçlarının içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Savunma deyince belki aklınıza silah sesleri gelmiyor. Düşünebilen, komut alabilen veya komutsuz bir şekilde kendisine verilen görevi yerine getirebilen makinelere ve cihazlara ihtiyaç olan bir çağda yaşıyoruz. Sadece bununla da sınırlı değil. Siber dünya dediğimiz, gündemimize ilk giren bir başka alanda daha savunma ihtiyaçlarımızın olduğu gerçeği de karşımızda duruyor. Siber dünya ile birlikte 21'inci yüzyıl ve sonrası açısından insanlığın gündeminde olacak ve bugün küresel rekabetin ana unsurlarından olan uzay sahasının da savunma dediğimiz alanı kapsadığını ifade etmek isterim. Her ne olursa olsun savunma dediğimiz alanın içinde bulunduğumuz dönem, yalnızca askeri kesimi kapsamıyor. Dolayısıyla asker sivil dayanışması ve hatta akademik camianın da katkı sağlaması gerektiği bir alan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bugün gelinen noktada adım adım savunma sanayimizdeki yerlilik oranının çok şükür yüzde 80'lere çıkarılmış olması Türkiye açısından yürütülen bölgesel ve küresel siyasetteki elimizin neden güçlü olduğu sorusunun bir başka cevabıdır." 
'BU MÜCADELEDE DE ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİK'
Terör konusuna değinen Özdemir, "Uzun yıllar terörle mücadelede Türkiye çok ciddi kaynaklar elde etti. Keşke bu sorunla karşı karşıya kalmasaydık ama ne yazık ki Türkiye'de bu sorunu var edenler Türkiye'nin hem enerjisini hem kaynaklarını bu mücadele sahasına aktarmasına sebebiyet verdi. Bu mücadelede de çok ağır bedeller ödedik. Bu bedelleri ödemişken verilen mücadelede ne yazık ki Türkiye kendisiyle sözde müttefik olan ülkelerin zaman zaman ambargolarıyla da karşı karşıya kaldı. 1453 İstanbul'un fethi bizim tarihimiz açısından, batı tarihi ve Türk insanlığı açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Burada sadece askeri bir mücadeleden ziyade ortaya konulan savunma sanayi ile alakalı çok önemli başarılar vardır. Yani şahin toplarının yapılması ve o döneme dair yeni nesil havan toplarının yapılması ve hatta Haliç'in üzerine inşa edilen seyyar köprünün yapılması savunma sanayinin verdiği üstün gayreti gösterir. Bu gayret insanlığın ilerlemesine sebebiyet vermiştir" dedi. 
'TÜRK MİLLETİ BİR ÇAĞIN DAHA KAPISINI ARALAMAYA BAŞLADI'
Özdemir, "İçinde bulunduğumuz dönemde Türk milleti bir çağın daha kapısını aralamaya başladı. Özellikle silahlı insansız hava araçlarımızın görev sahasında kullanılmasıyla birlikte askeri anlamda çok değişik neticeler karşımıza çıkmaya başladı. Buna verebileceğimiz en bariz örnek Karabağ savaşıdır. Azerbaycan'ın vermiş olduğu haklı mücadelesinde askeri olarak hem stratejik düzeyde  hem taktiksel düzey de hem de operasyonel düzeyde sergilemiş olduğu başarı belki de yeni bir çağın kapısının aralanmasına sebebiyet verdi." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Sevilay AY
2022-10-13 14:36:53

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