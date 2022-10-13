Kayseri'de, 41 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Sevilay AYFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.K., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan hakkında 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, hükümlünün müstakil bir evde saklandığı belirlendi. Y.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AYFurkan KAVUKLU

2022-10-13 18:49:29



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