Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.
Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Futbolcuların havalimanından çıkışı,
-Taraftar görüntüsü,
-Takım otobüsünün havalimanından ayrılışı
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-10-14 19:27:20
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