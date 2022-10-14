Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

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İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların havalimanından çıkışı,

-Taraftar görüntüsü,

-Takım otobüsünün havalimanından ayrılışı

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-14 19:27:20



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