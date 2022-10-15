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Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

DHA

Kayserispor - Galatasaray maçının ardından


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- Spor Toto Süper Ligin 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok iyi bir oyun oldu. 18 tane şutumuz var belki 5 tanesi isabetli. Topa daha fazla sahip olabilirdik. Bu konuda çalışıyoruz. Galatasaray gibi bir takıma yine de iyi bir performans gösterdik. Şuan iyi bir konumdayız. Daha iyi olabilirdik. Hedeflerimiz kendi içimizde var. Önemli olan Kayserispor'un iyi oynayıp, genç oyuncu yetiştirerek ligi güvenli yerde bitirmesi. Seyircimiz bugün yine muhteşemdi. Onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK: İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR OYUN VE SONUÇ OLMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Bugün istediğimiz gibi bir oyun ve sonuç olmadı. Maça başlangıcımız iyiydi ama sonrasında kolay top kayıpları ve dikine oyunda geri kaldık. Yani bizim kalitemizdeki oyuncuların daha iyisini yapması gerekiyordu. Kolay goller yedik.  İkinci golde faul olabilir. Oyuncularımız faul olduğunu söyledi.İkinci gol bizi biraz geriye itti. İkinci yarıya 3 değişiklik ile başladık. Zaman zaman gol fırsatları yarattık. Bugün daha iyi olmamız gerekiyordu. İstediğimiz seviyede bir oyun ortaya koymadık. Maçı geneline baktığımızda da ceza sahası içine yaptığımız ortalar iyi değildi. Bununla ilgili daha öncede aynı sıkıntıları yaşamıştık. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri de 3'üncü bölgedeki yerleşimimiz ve gol pozisyonuna girip, gol atmak. Bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel kalitede çok iyi oyuncularımız var. Maç kazandırabilecek oyuncularımız var. Oyuncularımız bireysel olarak maç kazandırmalarından faydalanamadık ama iyi bir takımız. İyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray taraftarı bu takıma ve bize inandı. Bizi Kayseri'de de inanılmaz bir şekilde karşıladılar. Bugün 9'uncu maç 6'ncı deplasmanı oynadık. Tabii bu maçlarda iyi bir sonuçla çıkmak istiyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarı bize güvensin. Biz bunun daha iyisini yapabilecek bir takımız. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz. Bugünkü oyun bize tabii ki yetmez ama saha içindeki oyunumuzu düzeltip kendi işimizi daha kolay getireceğiz" diye konuştu.
"VAR KARARLARI İLE GALATASARAY'A KARŞI BİR OLUŞUM OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Maçın hakemlerini eleştiren Buruk, "Sezon başından beri belki 2 ya da 3'üncü elle blok yediğimiz bir durum oldu. Voleybol hakemleri bile bununla ilgili karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistem VAR hakemlerinin sadece VAR'da karar vermeleri bunun işlemediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. VAR hakemleri bunu istediği gibi kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yananda Galatasaray. Galatasaray takımının zaten hakem atamaları ile sinirlerinin bozulduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Atama olarak da verilen VAR kararları ile Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz. Barış'ın attığı golde eli görüyorsanız ceza sahası içindeki penaltıyı da göreceksiniz. Boey'in ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada görev almayacaksınız. Orada görev alanlara görev verenlerde bence kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu çocuk oyuncağı değil. Burada milyonlar bu maçları takip ediyor." 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Okan Buruk'un açıklamaları
-Çağdaş Atan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-10-15 23:31:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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