Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Naim GÜLVEREN/KAYSERİ, (DHA)NİĞDE'de kiraladığı forklifti Kayseri'de 300 bin TL'ye sattığı belirlenen M.K., polis ekiplerince yakalandı.

Niğde'de 600 bin TL değerindeki forklifti kiralayan M.K., aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin TL'ye sattı. Forklift sahibinin ihbarı ile polis, harekete geçti. Ekipler, Kayseri'de tespit edilen M.K.'yi operasyon ile yakaladı. İşlemleri sonrası M.K., adliyeye sevk edildi. Forklifte ise polis ekiplerince el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN

2022-10-16 16:11:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.