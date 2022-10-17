Nazan, eşinin husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Nazan Çatbaş (39), eşinin husumetli Mustafa Kayakıran'ın (42) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan Kayakıran, tutuklandı.
Olay, 14 Ekim'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okuldan alan Nazan Çatbaş, evinin önünde eşi Mehmet Çatbaş ile aralarında husumet olan Mustafa Kayakıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, dün hayatını kaybetti.
Nazan Çatbaş'ın cenazesi, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Öte yandan polis ekiplerince yakalanan Mustafa Kayakıran, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-10-17 14:53:18
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