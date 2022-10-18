Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün il yapılanması ve finansmanına yönelik 8 ay boyunca süren takip sonucu 28 şüpheli belirlendi. Sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 şüpheliden 20'si yakalandı. Evlerde yapılan aramada binlerce dolar ve euro ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-18 18:04:51



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