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Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan ve 12 yıl ceza alan sürücü yeniden yargılandı

DHA

Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan ve 12 yıl ceza alan sürücü yeniden yargılandı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2018'de, aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken, 1132 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'e (49) verilen 12 yıl hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararının ardından Özdemir´in yeniden yargılandığı dava, ifadesi alınmayan bir tanığın dinlenmesi için ertelendi.
Olay, 25 Mart 2018'de, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, 1132 gün sonra polise teslim oldu. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ocak ayında görülen davanın karar duruşmasında sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu. Sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Karar sonrası kazada ailesini kaybeden Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Karar sonrası, kazada yakınlarını kaybeden Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Yüzgeç, itiraz dilekçesinde sanığa verilen cezayı az bulduğunu belirtti.
KARAR EKSİK KOVUŞTURMA GEREKÇESİYLE BOZULDU 
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3´üncü Ceza Dairesi dosyada yaptığı incelemeyi tamamladı. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, kovuşturma aşamasında taraflardan bazılarının dinlenmediği, olaya ilişkin Adnan Özdemir´in makas atarak seyir halinde olduğu iddiasına ilişkin bazı tanıkların da dinlenilmediği, bozma kararında sorulması istenilen soruların tanıklara ve taraflara sorulmasına, bu nedenle eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle dosyanın bozularak, yeniden yerel mahkemeye iadesine karar verildi.
YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık Adnan Özdemir ile ölen Üzüm ailesinin yakınlarından Ahmet Üzüm duruşmada hazır bulundu. Sanık Özdemir, önceki ifadelerini tekrar ederek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Adnan Özdemir´in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen bazı tanıkların ve tarafların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-10-18 18:36:55

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