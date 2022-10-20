2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım

DHA

2 üniversitelinin öldüğü midibüsün sürücüsü: Fren tutmayınca öğrencileri uyardım


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüsün devrildiği kazada Hilal Sıkar (21) ve Kürşad Samed Özçine'nin (24) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle, aralarında sürücü ve araç yetkililerinin de olduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Midibüs sürücüsü Orhan Suruç, kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Vites düşürmeye çalıştım ama araç hız kesmedi. Frenin tutmadığını görünce öğrencilere uyarıda bulundum" dedi.
Kaza, geçen 5 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerini taşıyan Orhan Suruç yönetimindeki midibüs, Erciyes Kayak Merkezi´nden dönüşte sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Sıkar ve 4'üncü sınıf öğrencisi Kürşad Samed Özçine yaşamını yitirdi, sürücü Suruç ile 19 üniversite öğrencisi de yaralandı. Kaza sonrası, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame hazırlandı. 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında tutuksuz yargılanan midibüs sürücüsü Orhan Suruç ile tutuksuz sanıklardan firma yetkilisi karıkoca S.D. ve D.D. ile kazada yaralanan üniversite öğrencileri F.L.Ç., S.D. ve Y.Ö. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulundu.
'ELİMDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERDİM'
Kazadan dolayı üzgün olduğunu belirten Orhan Suruç, "Kazadan dolayı çok üzgünüm. Elimden gelen her türlü çabayı gösterdim. 25-30 gün yoğun bakımda yattım. Vites düşürmeye çalıştım ama araç hız kesmedi. Frenin tutmadığını görünce öğrencilere uyarıda bulundum. Yol ayrımına gelince aracı toprağa saplamak istedim. Ama olmadı, suya girerek, zıplamaya başladık. Ardından takla attık. Gerisini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Araç yetkilisi karı koca D.D. ve S.D. ise aracın tüm bakımlarının yapıldığını, bir eksiğinin olmadığını ileri sürdü.
8 tanığın dinlendiği duruşmada, kazada yaralanan öğrenciler de şikayetçi olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, kazada yaralanan S.D.'nin organlarında kalıcı hasar olup olmadığının tespit edilmesine ve bazı dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-10-20 19:41:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan sanık: Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi
YEREL HABERLER Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan sanık: ...
Avukatı bıçaklayan sanığa ilk duruşmada tahliye
YEREL HABERLER Avukatı bıçaklayan sanığa ilk duruşmada tahliye
Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya Talas'ta söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya Talas'ta söyleşiye ...
Kayseri'de uyuşturucu bulunan evde çalıntı eşyalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu bulunan evde çalıntı eşyalar ...
Kayseri'de ata tohumu gacer buğdayı dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de ata tohumu gacer buğdayı dağıtıldı
Mimarsinan OSB'nin yeni yönetimi belli oldu
YEREL HABERLER Mimarsinan OSB'nin yeni yönetimi belli oldu
Belediye başkanlarından rektörlere ziyaret
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından rektörlere ziyaret
Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası davasına başlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin ...
Kayseri'de şehir içi ulaşıma 3,5 yılda 900 milyon lira yatırım yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de şehir içi ulaşıma 3,5 yılda 900 milyon ...
Kayseri Kitap Fuarı'nı 6 günde 504 bin 568 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri Kitap Fuarı'nı 6 günde 504 bin 568 kişi ...
KASKİ, Reşadiye'de içme suyu hatlarını yeniliyor
YEREL HABERLER KASKİ, Reşadiye'de içme suyu hatlarını yeniliyor
Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı
YEREL HABERLER Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde ...
Yazarlar Alişan Kapaklıkaya ve Hayati İnanç Kayseri'de okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yazarlar Alişan Kapaklıkaya ve Hayati İnanç ...
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan ...
Erciyes Dağı'na lavanta ekildi
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'na lavanta ekildi
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE ARANAN 24 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE ARANAN 24 KİŞİ YAKALANDI
Kayseri'de bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili ...
Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 24 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 24 kişi ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin yüzde 80'i tamamlandı
YEREL HABERLER Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.