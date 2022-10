Down sendromlu Mehtap, milli takım seçmelerine hazırlanıyor

Sevilay AY-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,(DHA)Kayseri'de yaşayan down sendromlu Mehtap Balcı (32), çeşitli dereceleri bulunan atletizmde yeni başarılar elde etmek için milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Balcı'nın spor eğitmeni Mustafa Ataoğlu, "Mehtap, atletizm down bayanlarda milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Bu aşamada onunla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan Mehtap Balcı, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Geçen süreçte ailesi Balcı'yı sosyal aktiviteler gerçekleştirmesi için Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) getirdi. Balcı, burada çeşitli aktivitelere katılmaya başladı. Kendini atletizmde geliştiren Balcı, çeşitli organizasyonlara katılarak dereceler elde etti. Balcı, yeni dönemde ise farklı başarılara imza atmak için milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Spor yaparken keyif aldığını belirten Mehtap Balcı, "Antrenmanda koşuya başlamadan önce ısınma ve esneme hareketleri yapıyorum. Spor yaparken heyecanlanıyorum. Sporu sevmesem yapmam. Bu işi yaparken keyif alıyorum. Malta'da birinci oldum. Altın ve bronz madalya aldım. Bu spora başlarken ilk zamanlarda biraz zorlanıyordum, hocamın yardımıyla kolay oldu" diye konuştu.

Mehtap Balcı'nın spor eğitmeni Mustafa Ataoğlu ise "Mehtap'la tanışma sürecimiz 4 yıl önce başladı. 2018 yılından bu yana atletizm alanında çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Mehtap'ın 'Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği turnuvalarda çeşitli dereceleri var. Down Bayanlar Atletizm 100 metre kategorisinde madalyası var. Bununla beraber Mehtap'ın gülle atmada Türkiye dereceleri mevcut" dedi.

"MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Mehtap'ı milli takım seçmelerine hazırladığını kaydeden Ataoğlu, "Antrenmanlarımız günlük, haftalık ve aylık periyotlarda devam ediyor. Şampiyonaların zamanlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Günlük rutinlerimiz var. Şampiyonaların yaklaştığı süreçlerde daha yoğun bir antrenman programımız var. Mehtap, atletizm down bayanlarda milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Bu aşamada onunla çalışmalarımız devam ediyor. Burada uyguladığımız çalışmalarımız; denge, güç, hız, sürat ve dayanıklılık gibi dallardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI SPORA YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Sporun down sendromlu bireylerin gelişimindeki önemine değinen Ataoğlu, şöyle konuştu: "Tüm bireylerde olduğu gibi özel çocuklarımızın da spora erken yaşta başlamalarında fayda görüyoruz. Bu yüzden ailelere de bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü spor, bireylerin ve özel çocuklarımızın kişisel gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı spora yönlendirmemiz gerekiyor. Spor ile birlikte bu çocukların özgüvenleri otomatik olarak gelişiyor. Katıldıkları turnuvalar, yarışmalar ve diğer çocuklarla müsabakaları sosyalleşmelerine yardımcı oluyor."

ZİÇEV Kayseri Şubesi Müdür Yardımcısı Funda Tuman Ceylan da, "Mehtap ile bizim tanışmamız yaklaşık 6 yıl önce başladı. Mehtap'ta bizim grup eğitimi öğrencilerimizden birisi. Grup eğitiminin içinde çok önem verdiğimiz konulardan biri de spor. Mehtap'ın spora olan yeteneğini hocalarımız tarafından fark ettikten sonra ayrı bir çalışma programı düzenledik. Sadece Mehtap değil bizim bütün öğrencilerimiz spor yaparken keyifli, mutlu ve her şeyden önce kendilerine güvenlerinin geldiğini görüyoruz. Bu da onların mutluluğunu görmemizi sağlıyor ve bu durumdan oldukça keyif alıyoruz. Mehtap'ın dışında diğer öğrencilerimizde spor alanında destekliyor ve yetenekli olduğu branşlara göre programı hocalarımızla gerçekleştiriyoruz" dedi.

