Kayseri Atletik Spor - Beşiktaş Ceylan: 3-1

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Esra İnce, Deniz Emrelli, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)

BEŞİKTAŞ CEYLAN: Ecem Aknam, Ema Strunjak, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Eylül Durgun, Defne Başyolcu, Zeynep Palabıyık (L) (Verda Akın Lal, Sude Elif, Ece Hitayca, İlayda Bianka, Zeynep Doğa, Maide Azra, Duru Aksu)

SETLER: 25-19, 25-18, 22-25, 25-19

SÜRE: 101 dakikaTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1´inci Lig B Grubu ilk haftasında Beşiktaş Ceylan´ı konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-1´lik skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-22 17:02:07



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