AK Parti'li Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ne olursu olsun anlayışındalar

Naim GÜLVEREN/ KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursu olsun anlayışındalar. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir?" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Özhaseki, muhalefeti eleştirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursu olsun anlayışındalar. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir? Askeri alanda yapılan yatırımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Devam ettirecek misiniz? Durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri mi, Milli Savunma mı, neyi vereceksiniz? Bunları bir konuşsanıza. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibi. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bir gün olsun birinin çayını içmeye hayatta gitmemişlerdir. Hepsinin dünya görüşleri ayrı ama motivasyon kaynakları tek. AK Parti gitsin ne olursa olsun" diye konuştu.

'HER HAFTA ORTALAMA 2 YALAN SÖYLÜYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özhaseki, "Nasıl bir genel başkan ki 11 sene önce iş başına gelmiş, her hafta ortalama 2 yalan söylüyor, senede 100 yalan eder. 11 senede 1100 yalan eder. Bir tanesini daha ispatlayamadı. Herhalde Cumhuriyet Halk Parti'li kardeşlerim soruyorlardır, 'Nasıl bir muhterem genel başkanımız var ki haftada 2 yalan söylüyor, daha birisini ispatlayamadı' diye. Geçen hafta Meclis'ten bir yasa çıktı. Cumhuriyet Halk Partililer hopladılar, eylemler yaptılar. 'Sansür yasası' diyorlar. Baştan sona okudum. Ne var orada diyeceksiniz? 'Yalan söylemeyin, iftira atmayın, toplumu tahrik etmeyin, yaparsanız bunun cezası var' diyor. Niye kızıyorsunuz? Yalan söylemeyin, iftira etmeyin kimseye, yapmayın bunu ama sermayelerinden gidiyor. Bunların bütün sermayesi yalan üzerine kurulu. Sermayeleri gidince iş karışıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN

