Kayseri Basketbol - Rize Belediyesi: 80-78

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Sinem Tetik, Yarkın Keskin, Umut Memiş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 16, Sevgi 11, Zeynep, Burcu 5, Hayes 21, Şuğranur, Kalu 27, Feray
RİZE BELEDİYESİ: Hollivay 2, Binnur Gülcan, Cansu, Deniz 5, Arzu Asiye 18, Sherrill 22, Gizem, Zohnova 18, Sümeyya 13
1'İNCİ PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63
5 FAUL: 38.58 Ezinne Kalu (Kayseri Basketbol) 39.53 Sherrill (Rize Belediyesi)ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Rize Belediyesi´ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, müsabakadan 80-78´lik skorla üstün ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-10-23 17:14:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.