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Enerjisa Üretim, Erciyes RES´i devreye alarak rüzgarda 277 megavata ulaştı

DHA

Enerjisa Üretim, Erciyes RES´i devreye alarak rüzgarda 277 megavata ulaştı


Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,(DHA)- ENERJİSA Üretim, enerjideki 5 yıllık vizyonunu paylaştı. Ekim ayının ilk günlerinde Enercon ile imzaladığı 1000 megavatlık rüzgar enerjisi anlaşmasının ardından yenilenebilir enerjideki yatırım atağını, Kayseri Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali´ni (RES) devreye alarak sürdürdü. Çanakkale, Dağpazarı ve Balıkesir'de işletmede olan 212 megavat kurulu gücünde toplam 3 rüzgar santralinde elektrik üretimi yapan Enerjisa Üretim, toplam 70 milyon dolarlık yatırım yapılan Erciyes RES ile üretim kapasitesini 3 bin 672 megavata, rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü ise 277 megavata yükseltmiş oldu.  Enerjisa Üretim´in, stratejik öncelik olarak kabul ettiği yenilenebilir enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Erciyes RES, 65 megavat kurulu gücüyle yıllık 221 GW/saat seviyesinde üretim yapacak ve 75 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık verecek. Bölge ekonomisine de büyük katkı sağlaması beklenen santral yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek. Rüzgar ve güneş hibrit santral olarak hayata geçen Erciyes RES, tamamlandığında 100 megavat kurulu güce sahip olacak.Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, dünyanın geçirmekte olduğu dönüşümün en önemli aşamalarından birinin enerjide yeşil dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, "Bu büyük dönüşümün sürükleyicisi kabul edilen etkenler, aslında bir bakıma dünyanın nasıl bir geleceğe yol alacağını belirleyecek. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek sunmanın tek reçetesi yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimize edilmesidir. Dünya sürdürülebilirliğin ön planda olduğu yeni bir sayfa açtı. Bu çerçevede, Türkiye de 2053´te sıfır emisyon hedefi koydu. Doğru planlama ve iş birlikleriyle hedefi gerçekleştirecek güce ve birikime fazlasıyla sahibiz. Türkiye yenilenebilir enerjide öncü ve dünyada hatırı sayılır ülkelerden arasında yer alıyor. Türkiye´nin yeşil enerji konusunda atacağı adımlar ilerisi için büyük önem taşıyor. Enerjisa Üretim, Türkiye´nin bu hedefe doğru yolculuğunda en önemli yatırımlara imza atma kararlılığıyla art arda yeni projeleri hayata geçiriyor. Ekim ayında Enercon ile imzalanan bin megavatlık rüzgar santrali anlaşmasının ardından ve bugün devreye alacağımız Erciyes RES ile bu alandaki hedeflerimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma ve hem sektörümüze hem de toplumumuza bu konuda öncülük eden bir çizgide çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız" dedi. 'ENERJİ PAYIMIZI YÜZDE 60'A YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ' Enerjisa Üretim´in 5 yıllık yenilenebilir enerji vizyonu paylaşımının yanı sıra başka bir heyecanlarının daha olduğunu vurgulayan Enerjisa Üretim CEO´su İhsan Erbil Bayçöl ise "Bugün hem çocuklarımız hem de geleceğimiz için çok önemli bir adım daha attık. Öncelikli hedefimiz olan yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızın önemli halkalarından biri olan Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali´ni devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenebilir enerjide yatırım yapmak stratejik önceliğimiz; önümüzdeki 5 yıl içerisinde Enerjisa Üretim olarak sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak üretim kapasitemizi 5 bin megavata çıkartacağız. Böylelikle yenilenebilir enerji payımızı yüzde 60´a yükseltmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda tüm bu çalışmalarımızı insan kaynağının gelişimi, sürdürülebilirlik, hidrojen üretimi ve teknoloji gibi alanlarda da lider konumumuzu sürdürerek ve sektöre, memlekete hizmet veren bir şirket olma gayesiyle ilerletiyoruz" diye konuştu. '3 YIL İÇİN MİNİMUM 150 MEGAVAT OLARAK BELİRLEDİK' Erciyes RES´in 70 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiklerini belirten Bayçöl, "Erciyes RES ile toplam kurulu gücümüz 3 bin 672 megavata erişti. Türkiye´nin en büyük rotor çapına sahip 12 adet Nordex N163 türbinle hizmet verecek santralimiz hem verimlilik ve çevre dostu üretim hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı yönünden önemli bir rol üstlenecek. Hibrit güneş yatırım hedefimizi ise önümüzdeki 3 yıl için minimum 150 megavat olarak belirledik. Bu yatırımlarımızı Balıkesir, Bandırma, Tufanbeyli ve bugün devreye aldığımız Erciyes Santrallerimizde hayata geçirmeye başladık. 2032´de `karbon nötr´, 2045´te ise `net sıfır´ olma hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik projelere devam edeceğiz. Yeni yatırımlarımızı hep daha iyi bir geleceği ve çocuklarımızı düşünerek yapıyoruz, aynı zamanda tüm Türkiye´ye, hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Kayseri DHA
2022-10-24 10:43:45

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