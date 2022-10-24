Kayseri'de fabrika yangını; 1 saatte söndürüldü

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KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de çelik kapı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangın, 03.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik kapı imalatı yapan fabrikada meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2022-10-24 11:06:04



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