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Kayseri'de fabrika yangını; 1 saatte söndürüldü

DHA

Kayseri'de fabrika yangını; 1 saatte söndürüldü


KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de çelik kapı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yangın, 03.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik kapı imalatı yapan fabrikada meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2022-10-24 11:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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